Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz hamle: Makoumbou - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz hamle: Makoumbou

        Fransa basını, Fenerbahçe'nin sürpriz transfer hamlesini duyurdu. İddiaya göre sarı-lacivertliler Cagliari'de forma giyen 25 yaşındaki Kongolu oyuncu Antoine Makoumbou için resmi teklifte bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2023 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fransızlar sürpriz gelişmeyi duyurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Orta saha transferinde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den yeni bir hamle geldi.

        L'Equipe'te yer alan habere göre; Fenerbahçe, Cagliari'de forma giyen 25 yaşındaki Kongolu oyuncu Antoine Makoumbou için resmi teklifte bulundu.

        Sarı-lacivertlilerin, Antoine Makoumbou için İtalyan kulübüne 5 milyon euro'luk teklif yaptığı belirtildi.

        Ayrıca oyuncu ile Fenerbahçe'nin dışında Bologna ve Clermont'un da devrede olduğu ifade edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kaza fotoğrafını çektirmek istemedi! 14 el ateş etti!
        Kaza fotoğrafını çektirmek istemedi! 14 el ateş etti!
        7 bebeği öldüren hemşire hakkında yeni detaylar
        7 bebeği öldüren hemşire hakkında yeni detaylar
        Fenerbahçe'nin Krunic inadı!
        Fenerbahçe'nin Krunic inadı!
        Havalar sıcak ve bunaltıcı! Alarm zilleri kuraklık için çalıyor
        Havalar sıcak ve bunaltıcı! Alarm zilleri kuraklık için çalıyor
        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        İngilizlerin Nelsson ısrarı sürüyor!
        İngilizlerin Nelsson ısrarı sürüyor!
        İskenderun yine sular altında!
        İskenderun yine sular altında!
        İstanbul depreme nasıl hazırlanacak?
        İstanbul depreme nasıl hazırlanacak?
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        Kanada'da OHAL ilan edildi
        Kanada'da OHAL ilan edildi
        Sirkeci-Kazlıçeşme hattında test sürüşü
        Sirkeci-Kazlıçeşme hattında test sürüşü
        Plajda kutlama
        Plajda kutlama
        Çankırı'da heyecan verci keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        Çankırı'da heyecan verci keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        Kuduz paniği! Hastaneden kaçtı...
        Kuduz paniği! Hastaneden kaçtı...
        Diplomaları yurt dışından
        Diplomaları yurt dışından
        En çok kazandıran 10 DC Evreni filmi
        En çok kazandıran 10 DC Evreni filmi
        ‘Bu Sabah’, pazartesi yeni sezonuna başlayacak
        ‘Bu Sabah’, pazartesi yeni sezonuna başlayacak
        ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’, pazartesi günü başlıyor
        ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’, pazartesi günü başlıyor
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa