Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Fernando Muslera'nın annesinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Muslera ve ailesine başsağlığı diliyoruz."