Fenerbahçe'den Motley ve Sertaç'ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama - Basketbol Haberleri

Fenerbahçe'den Motley ve Sertaç'ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama - Basketbol Haberleri

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Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sporcularımızın Acıbadem Ataşehir Hastanesi’nde yapılan kontrollerinin ardından Johnathan Motley’de sol bacak kalf bölgesinde kas yaralanması, Sertaç Şanlı’da ise sağ bacak hamstring kas yaralanması tespit edilmiş ve oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır. Yarın oynanacak Olimpiakos maçı öncesinde Johnathan Motley’in tedavisi İstanbul’da devam ettirilecektir. Sertaç Şanlı ise takım kafilesinde yer alacak ve durumuna maç gününde karar verilecektir" denildi.