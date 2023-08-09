Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den Luis Muriel hamlesi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den Luis Muriel hamlesi!

        Fenerbahçe, daha önce de gündemine Luis Muriel için yeniden girişimde bulundu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 00:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Fenerbahçe'de başka takıma gitme ihtimali bulunun Michy Batshuayi'nin alternatifleri aranıyor.

        • 2

          İtalya'dan Pedulla'nın haberine göre; Fenerbahçe, daha önce de gündeme gelen Luis Muriel için geçtiğimiz hafta tekrar girişimde bulundu.

        • 3

          Atalanta forması giyen Luis Muriel'in ise Roma'yı beklediği belirtildi.

        • 4

          Kolombiyalı golcünün, Roma'nın kendisiyle ilgili vereceği kararın ardından hareket edeceği kaydedildi.

        • 5

          2019 yılından bu yana Atalanta forması giyen 32 yaşındaki santrforun sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

        • 6
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aslan Slovenya'da kükredi!
        Aslan Slovenya'da kükredi!
        Devrilen TIR'a otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Devrilen TIR'a otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        UEFA'dan Beşiktaş kararları!
        UEFA'dan Beşiktaş kararları!
        Esenyurt neden suçla anılıyor?
        Esenyurt neden suçla anılıyor?
        Havalimanında karışan cenazeler, 3 farklı şehre gönderildi
        Havalimanında karışan cenazeler, 3 farklı şehre gönderildi
        Külçe altın ithalatına aylık kota
        Külçe altın ithalatına aylık kota
        Nelsson'a Premier Lig'den yeni talip!
        Nelsson'a Premier Lig'den yeni talip!
        Beşiktaş için İstanbul’da!
        Beşiktaş için İstanbul’da!
        1 milyon lira ödül var ama henüz ihbar gelmedi
        1 milyon lira ödül var ama henüz ihbar gelmedi
        Botanik Parkı'nda 'öldüren' ilgisizlik!
        Botanik Parkı'nda 'öldüren' ilgisizlik!
        Temmuz 2023 'en sıcak ay' olarak tarihe geçti
        Temmuz 2023 'en sıcak ay' olarak tarihe geçti
        Bilim insanları açıkladı: Obeziteli bireylerin beyin şekli farklı
        Bilim insanları açıkladı: Obeziteli bireylerin beyin şekli farklı
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Talisca noktayı koydu
        Talisca noktayı koydu
        Erkin Koray'ın ardından
        Erkin Koray'ın ardından
        Habertürk Anasayfa