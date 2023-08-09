Fenerbahçe'den Luis Muriel hamlesi!
Fenerbahçe, daha önce de gündemine Luis Muriel için yeniden girişimde bulundu. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'de başka takıma gitme ihtimali bulunun Michy Batshuayi'nin alternatifleri aranıyor.
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İtalya'dan Pedulla'nın haberine göre; Fenerbahçe, daha önce de gündeme gelen Luis Muriel için geçtiğimiz hafta tekrar girişimde bulundu.
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Atalanta forması giyen Luis Muriel'in ise Roma'yı beklediği belirtildi.
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Kolombiyalı golcünün, Roma'nın kendisiyle ilgili vereceği kararın ardından hareket edeceği kaydedildi.
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2019 yılından bu yana Atalanta forması giyen 32 yaşındaki santrforun sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
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