Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması

Fenerbahçe'den koronavirüs vakaları ile ilgili açıklama geldi.

Yapılan açıklamada "3 oyuncumuzda rastlanan Covid-19 vakaları sonrası futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tüm Samandıra çalışanlarımıza 4 gün üst üste yapılan testlerin tamamı negatif sonuçlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.