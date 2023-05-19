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Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a takviye sözü - Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a takviye sözü

Fenerbahçe yönetimi, yeni sezonda Jorge Jesus'la yeni sözleşme imzalamak için kadroya güçlü takviyeler yapacağına dair söz verdi

Giriş: 19.05.2023 - 19:07 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un takımdaki geleceğinin ne olacağı merak konusu.

  • Sarı lacivertlilerde sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Portekizli teknik adamın sözleşme uzatma konusundaki belirsizlik sürüyor.

  • Yeni sezon çalışmalarını hızla sürdüren Fenerbahçe'nin öncelikli hedefi Jorge Jesus'la yeni sözleşme imzalamak.

  • GOAL Brasil, Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'un sözleşme teklifini uzatmak için önemli takviyeler yapma sözü verdiğini yazdı. 

  • Haberde sezon başında takım kurulurken Jorge Jesus'un bazı isimlerin transfer edilmesini istediği ancak bu transferlerin gerçekleştirilemediğine yer verildi.

  • Jorge Jesus'un ismi Suudi Arabistan ve Brezilya Milli Takımıyla anılıyor. Portekizli teknik adam ise henüz kararını vermedi. 

  • Tekliflerini hepsini beklemeye alan Jesus, Fenerbahçe'nin bu sezon oynayacağı son maçtan sonra kararını verecek.

  • Portekizli teknik adam ise sarı-lacivertli takımdaki geleceği ile ilgili olarak, "Henüz geleceğimle ilgili hiçbir karar vermedim. Kafamdaki tek düşünce Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu 2 yarış. Kupada final ihtimalimiz var ki bu bizim için çok önemli. Finale çıkmak kupa kazanabilmek demek. Kafamdaki konu takımın içinde olduğu durum. Çalışmalara devam ediyoruz. Başkanımızla konuşmuştuk, bu konuda ikimizde sakiniz. Buraya gelirken taraftarlarımızın beni çok istediğini hissettiğim için gelmiştim. Taraftarlarımız sosyal medyada binlerce mesaj atmıştı. Bu konular zamanla çözülür" ifadelerini kullanmıştı.

  • Jorge Jesus'a yeni sezonda güçlü takviyeler yapacağına dair söz veren Fenerbahçe yönetimi ise harekete geçti.

  • Transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler ile Ryan Kent, Dominik Livakovic ve Mehdi Taremi gibi isimlerle adı anılıyor.

  • Fenerbahçe, yeni sezonda kiralık olarak kadrosuna katmak için Portekiz ekiplerinden Porto'nun golcü oyuncusu Mehdi Taremi'yle ilgileniyor.

  • İranlı golcünün, ilk tercihinin Premier Lig'te oynamak olduğu belirtilirken, Jorge Jesus kalırsa Fenerbahçe'ye olumlu bakacağı belirtildi.

  • Yeni sezonda kalesinide güçlendirmek isteyen Sarı lacivertliler, 28 yaşındaki Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in transferinde kulübü Dinamo Zagreb ile görüşmelerde önemli mesafe kaydetti.

  • Yaklaşık 10 milyon euro serbest kalma bedeli olan Livakovic, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

  • Yeni sezona Jorge Jesus'la devam etmek isteyen Sarı-lacivertli yönetim düğmeye bastı, Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız oyuncu Ryan Kent ile anlaşma sağladı.

  • Rangers'ın 2019 yılında 7 milyon 200 bin euro karşılığında Liverpool'dan kadrosuna kattığı Ryan Kent, bu sezon forma giydiği 44 resmi maçta 3 gol, 10 asistlik performans sergiledi. 

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