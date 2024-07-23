Fenerbahçe'den iki transfer
Fenerbahçe Futbol Takımı, CS Gloria Bistrita 2018'den Natalia Munteanu'yu ve ALG Spor'dan Karyna Alkhovik'i kadrosuna kattı.
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı Lacivertliler, geçtiğimiz sezon ALG Spor forması giyen Karyna Alkhovik’i ve Romanya'nın CS Gloria Bistrita 2018 takımından Natalia Munteanu’yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, geçtiğimiz sezon Romanya Ligi takımlarından CS Gloria Bistrita 2018'de forma giyen Natalia Munteanu’yu ve en son ALG Spor'da oynayan Karyna Alkhovik’i kadrosuna kattı. İki oyuncumuza da ‘Kulübümüze Hoş Geldin’ diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" denildi.