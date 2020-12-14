Bu sezon deplasmanda aldığı başarılı sonuçlara karşın evinde yaşadığı puan kayıplarıyla dikkati çeken Fenerbahçe, Süper Lig'de 12 haftalık periyot itibarıyla sahasında oynadığı maçlarda son 30 sezonun en kötü performansını sergiledi.
İddialı bir kadroyla sezona başlayan sarı-lacivertli takım, lig tarihinde ilk kez sahasında üst üste 3 maçı yitirdi ve olumsuz istatistiklerine bir yenisini ekledi. Ligde 7 sezonluk şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Fenerbahçe, son 30 sezonda iç sahada en az puan topladığı dönemi yaşadı.
Sahasında oynadığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, hanesine 7 puan yazdırabildi. Sarı-lacivertli ekip, 12 haftalık periyotlar dikkate alındığında evinde son olarak en kötü performansı 1990-1991 sezonunda ortaya koymuştu. Fenerbahçe, söz konusu sezonda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşamış ve 6 puan elde edebilmişti.
KALESİNİ KAPATAMIYOR
Bu sezon iç sahada oynadığı maçlarda taraftarlarını üzen Fenerbahçe, kalesini gole kapatmakta ve rakip fileleri havalandırmakta güçlük çekiyor. Ligde 12 haftalık periyotta 16 gol yiyen sarı-lacivertli takım, bu gollerin 11'ini evinde oynadığı maçlarda kalesinde gördü. Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı müsabakalarda ise 5 gol yedi.
Geride kalan süreçte 22 kez fileleri havalandıran sarı-lacivertli ekip, bu gollerin sadece 8'ini evinde oynadığı maçlarda kaydedebildi. Fenerbahçe, buna karşın dış sahada 14 gole imza attı. İç sahada oynadığı 6 karşılaşmanın 3'ünde gol sevinci yaşayamayan Fenerbahçe, bu müsabakaların sadece birinde kalesini gole kapatabildi.
ZORLU FİKSTÜR
Fenerbahçe, Süper Lig'de 4 maçlık periyotta önemli rakiplerle mücadele edecek. Sarı-lacivertliler; Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bu süreçte Fenerbahçe, ilk olarak 19 Aralık Cumartesi günü ligde tek mağlubiyeti bulunan ve oynadığı futbolla dikkati çeken Gaziantep FK'ye konuk olacak. Bu maçtan 4 gün sonra sarı-lacivertliler, 23 Aralık Çarşamba günü son şampiyon Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.
Ligde 15. haftayı bay geçecek Fenerbahçe, 16. haftada sahasında yenilgisi bulunmayan Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, 17. haftada ise lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.
Süper Lig'de 12 haftalık periyotta 23 puan toplayan ancak özellikle sahasında oynadığı maçlarda beklentilerin altında kalan Fenerbahçe'nin bu 4 karşılaşmada sergileyeceği performans, şampiyonluk yarışındaki iddiasını ortaya koyacak.
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