Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Tümosan Konyaspor
        KON
        3
        Galatasaray
        GS
        3
        Göztepe
        GÖZ
        3
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        3
        Samsunspor
        SAMS
        3
        Trabzonspor
        TS
        3
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Fenerbahçe
        FB
        0
        Kayserispor
        KYS
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den Hollandalılara karşı 10. galibiyet! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den Hollandalılara karşı 10. galibiyet!

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Feyenoord'u 5 golle mağlup ederken, Hollanda temsilcilerine karşı üstünlüğünü sürdürdü ve 10. kez galibiyet yaşadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2025 - 22:31 Güncelleme: 12.08.2025 - 22:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hollandalılara karşı 10. galibiyet!
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Hollanda ekibi Feyenoord ile sahasında karşılaştı. Sarı-lacivertliler, rakibini 5-2 mağlup etti.

        Fenerbahçe bu sonuçla Devler Ligi'nde play-off turuna kaldı.

        Kanarya, Avrupa kupaları tarihinde Hollanda ekiplerine karşı 26. maçına çıktı. Mourinho'nun öğrencileri bugünkü galibiyetle tarihinde 10. galibiyete ulaştı. Fenerbahçe, Feyenoord'a karşı ise 3. galibiyetini elde etti.

        Sarı-lacivertliler PSV ve Twente'ye karşı 3, Ajax'a karşı da 1 galibiyeti bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        F.Bahçe eze eze play-off'ta!
        F.Bahçe eze eze play-off'ta!
        Balıkesir depreminde bir kişi tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı
        Balıkesir depreminde bir kişi tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı
        İki sevgili başından vurulmuş halde bulundu
        İki sevgili başından vurulmuş halde bulundu
        TBMM'de süreç komisyonunun 3.toplantısı sona erdi
        TBMM'de süreç komisyonunun 3.toplantısı sona erdi
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Manisa, Uşak, İzmir, Antalya ve Osmaniye'de yangın
        Manisa, Uşak, İzmir, Antalya ve Osmaniye'de yangın
        Bakan Yerlikaya'dan orman yangınlarına ilişkin açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan orman yangınlarına ilişkin açıklamalar
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gürcistan'la ortaklığımız ilerleyecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gürcistan'la ortaklığımız ilerleyecek
        Ukrayna'nın doğusunda çatışmalar yoğunlaştı
        Ukrayna'nın doğusunda çatışmalar yoğunlaştı
        Uçakta arıza: Gerekirse göle ineceğim
        Uçakta arıza: Gerekirse göle ineceğim
        12 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        12 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna lideri Zelenskiy'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna lideri Zelenskiy'le görüştü
        Memur ve memur emeklileri için zam teklifi belli oldu
        Memur ve memur emeklileri için zam teklifi belli oldu
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        Beşiktaş'ta B planı Lauriente!
        Beşiktaş'ta B planı Lauriente!
        Yapay zeka milyarderler yaratıyor!
        Yapay zeka milyarderler yaratıyor!
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Anadolu Isuzu'dan Orta Asya açılımı
        Anadolu Isuzu'dan Orta Asya açılımı
        "Rüşvet verenleri açıklayın"
        "Rüşvet verenleri açıklayın"
        Habertürk Anasayfa