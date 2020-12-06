Fenerbahçe'den 'hatırla' cevabı!

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Denizlispor - Fenerbahçe maçının öncesinde ev sahibi ekibin 2005/2006 sezonunun son haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin şampiyonluğa mal olan maçla ilgili yaptığı paylaşım çok konuşuldu. Sarı-lacivertli taraftarlar paylaşıma tepki gösterirdi.

Bu akşam oynanan maçı Fenerbahçe, 2-0 kazandı. Mücadelenin ardından cevap gecikmedi. Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından gol sevinci fotoğrafıyla 'Baktıkça bizi hatırla' paylaşımı yapıldı.