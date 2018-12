Fenerbahçe logosu ile Transformers ve My Little Pony karakterlerini bir araya getirerek oluşturulan koleksiyon, "Maceraya takım ruhuyla ortak ol." sloganıyla Fenerium mağazalarında sarı-lacivertli taraftarlarla buluşturulacak.

Açıklamalarda bulunan Sertaç Komşuoğlu, Fenerbahçe'nin çok farklı kulvarlarda mesaj veren bir kulüp olduğunu söyledi.

Çocuklara Fenerbahçe sevgisini aşılamak için adımlar attıklarını belirten Komşuoğlu, "Fenerbahçe, Türkiye'nin en önemli sivil toplum örgütü. Fenerbahçe ile Beko iş birliğini anlatırken, 'Şampiyonlar gibi beslen.' sloganından bahsettik. Yeni nesil için o gün bir mesaj verdik. Bugün yine mesaj veriyoruz ve 'Maceraya takım ruhuyla ortak ol.' diyoruz. Fenerbahçe bir topun çizgiyi geçmesine bağlanmayan bir kulüp." ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe Kulübü yalnızca bir spor kulübü değildir." diyen Komşuoğlu, şöyle devam etti:

"Bir çocuk, bilimsel olarak ortalama 4 yaşında bir takıma ilgi duymaya başlıyor. Fenerbahçe sevgisini o yaşlardan itibaren yaymak için adımlar atıyoruz. Bizi takip eden çocuklara spor sevgisini aşılamak istiyoruz. En önemli hedefimiz, Fenerbahçe sevgisini çocuklarımızdan itibaren yaymaya devam etmek. Fenerbahçe bir spor kulübüdür ama yalnızca bir spor kulübü değildir. Fenerbahçe, toplum için bayrağı en önde taşıyan kulüptür. Bugün bir kez daha bayrağı en önde taşıdığımızı ilan ediyoruz. Hasbro, Fenerium'un beklentileriyle çok örtüşen bir firma. Fenerbahçe forması o ürünlere yakıştı. Fenerbahçe forması nereye giderse, oraya bir bereket katıyor."

"ÇETKİN: "FAYDAMIZ ÇOCUKLARI SPORA YAKLAŞTIRMAK"

Hasbro Türkiye Ülke Müdürü Aslı Çetkin, Fenerbahçe ile yaptıkları marka anlaşmasının 2 yıl olarak planlandığını dile getirdi.

Fenerbahçe'nin tüm dünyada takip edilen bir kulüp olduğunu vurgulayan Çetkin, şöyle konuştu:

"Bu kadar büyük markaları bir araya getirmek, çok hassas bir çalışmayı gerektiriyor. Bu çalışmaların ardından bugünlerin ilk adımları atıldı. My Little Pony'de arkadaşlığı ön plana çıkarıyoruz. Transformers'da ise takım ruhu ön plana çıkıyor. Bu iş birliğinde faydamız, çocukları spora yaklaştırmak. Mücadeleyi, arkadaşlığı ve sporu çocukların hayatlarına alması için bu önemli bir platform. İlk defa My Little Pony ve Transformers bir takım forması giyecek. Gerçekten çok güzel olduğunu düşünüyoruz. Fenerbahçe sadece Türkiye'de değil dünyada da takip edilen çok güçlü bir marka. Temsil ettiği değerler bizim değerlerimizle örtüşüyor. Bu anlaşmayla kendiliğinden var olan bir sinerjinin gün yüzüne çıkmasını sağladık."