Fenerbahçe'den geleceğe yatırım

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, geleceğe yatırım yapmayı sürdürüyor. Hafta içinde 6 genç futbolcusuyla sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler Didim Belediyespor'un sol kanat oyuncusu Rıdvan Arda Şahin'i de kadrosuna dahil etti. Geçen hafta sonu Didim Belediyespor ile Söke Gençlerbirliği U16 takımının maçını izlemeye gelen Fenerbahçe Altyapı Sorumlusu Tahir Karapınar'ın Rıdvan Arda Şahin'i beğendiği bildirildi. Bir haftalık görüşmelerin ve resmi sürecin tamamlanmasının ardından Rıdvan Arda Şahin, Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Genç futbolcunun 2022-2023 sezonundan itibaren sarı-lacivertli formayı giyeceği öğrenilirken, Didim Belediyespor yönetimi transferi duyurdu. Kulüp Başkanı Bedri Altıntaş Didim'den altyapıdan bir futbolcunun 3 büyük takımdan birisi olan Fenerbahçe'ye transfer olmasının kendilerini sevindirdiğini belirterek, "Didim'in spor camiası ve kulübümüz adına gurur verici bir durum. Gelecek sezonlarda Rıdvan'ın hem kendisini hem de Didim'i gururlandıracak çalışmalar içinde olacağına inanıyoruz" dedi.
Didim Belediyespor altyapı antrenörlerinden Mustafa Külle, transferle ilgili olarak, "Geçen hafta pazar günü lig maçımıza Tahir Karapınar hocam gelmiş ve o gün anlaşma sağlanmıştı. Fakat imzalar atılmadan paylaşmak istemedim. Fenerbahçe Kulübü'nden gelen protokol evrakı kulübümüz tarafından imzalandı. Rıdvan Arda Şahin 2022-2023 sezonundan itibaren artık Fenerbahçe oyuncusu. Transfer şartları kulübümüz için de oyuncumuz için de çok çok iyi. Tahir Karapınar hocama çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'ye, Didim Belediyespor'a ve tabi ki oyuncumuz Rıdvan Arda Şahin'e hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!