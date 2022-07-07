İHA

Fenerbahçe Kulübü, 1959 öncesi kazandığı şampiyonlukları için Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı başvurudan yanıt beklediklerini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü konuyla ilgili resmi sitesinden şu açıklamaları yaptı:

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak gerek önceki Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım ve yönetiminin gerekse 2018 yılından itibaren mevcut yönetim kurulumuzun gündemine aldığı 1959 öncesi şampiyonluklarımız ile ilgili bir açıklama yapma gerekliliği doğmuştur.

Kulübümüzün tarihinde yer alan, bizzat Türkiye Futbol Federasyonu tarafından oynatılan, şampiyonlukları, efsaneleri futbol tarihine kazınan 9 Şampiyonluğumuz, hak ve hukuktan yoksun bir anlayışla 1959 yılı milat alınarak ancak buna da tam uyulmayıp istisnalar yapılarak yok sayılmakta ve kulüplerin şampiyonluklarını simgeleyen yıldız hesabına katılmamaktaydı.

Kulübümüz, 1923 yılında kurulan Türkiye Futbol Federasyonu’nun bizzat oynatmış olduğu ve sonrasında yok saydığı (!) bu şampiyonluklarla ilgili 6 Mart 2021 tarihinde resmî, hukuksal tüm kanıtlarını sunarak Türkiye Futbol Federasyonu’na bir başvuru yapmıştı.

Ve bu başvurunun yanıtı ‘kurumlarda devamlılık esastır’ gerçeğinden hareketle TFF’nin yeni başkanı ve yönetiminden beklenmektedir.

Kulübümüzün gerek ulusal gerekse uluslararası arenada hakkını savunmaya hazır olduğu bu konuyu Türkiye Futbol Federasyonu’na hatırlatıyor; kendilerinin bu başvuruyu hukuki şartlar çerçevesinde değerlendirmeye almasını beklediğimizi vurguluyoruz.

Bu konunun değerlendirilmesi sürecinde, kulübümüzden herhangi bir bilgi talebi ve sorusu olması halinde her tür adımı atmaya hazır olduğumuzu paylaşıyoruz.

Ayrıca bu konuyla ilgili olarak maalesef hak ve hukuktan yoksun, tarihi gerçeklerden uzak bir yaklaşımla açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü’ne yönelik olarak;

1 Nisan 2021 tarihinde “istediğiniz mecrada isterseniz sizin kanalınızda bu konuyu tüm Türkiye önünde tartışmaya davet ediyoruz.” demiş ve aynı şekilde 9 Mayıs 2022 tarihinde de bir açıklama yaparak “davetimiz hala geçerlidir.” diyerek çağrımızda ısrar etmiştik.

Ancak bu çağrılarımıza dair hiçbir yanıt alamamıştık.

Davetimiz bugün de geçerlidir.

Ya gelin tartışalım ya da ilelebet susun!"