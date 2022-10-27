Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahasında Rennes ile karşılaştı. Fransız ekibi, 5. dakikada Amine Gouiri'nin golüyle öne geçti. Gol öncesinde İrfan Can Kahveci, Ugochukwu'nun müdahalesiyle yerde kaldı.Devam eden pozisyonda Rennes golü buldu. Sarı-lacivertli futbolcular gol sonrası hakeme yoğun şekilde itirazda bulundu. VAR'dan pozisyonu inceleme tavsiyesi gelmedi ve gol geçerli sayıldı.

İşte temsilcimiz Fenerbahçe'nin faul beklediği pozisyon: