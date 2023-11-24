Fenerbahçe'den eski başkan ve yöneticilere teşekkür mesajı

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Fenerbahçe Kulübü, mevcut MHK yönetimini istifaya davet eden bildiri yayımladıkları gerekçesiyle 43 eski başkan ve yöneticiye teşekkür etti.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tarihi boyunca tüm başarılarını sonsuz emek, fedakarlıkla elde eden, hedeflerinin hikayesinde her zaman alın terinin izi olan Fenerbahçemiz, bu sezon da hem saha içinde hem de saha dışında önemli bir mücadele veriyor.

Futbol Takımımızın sahada armamız uğruna verdiği mücadele ve Kulübümüzün Fenerbahçe’ye yapılan adaletsizlikler için ortaya koyduğu duruş, bu sezon milyonlarca Fenerbahçeli’nin geri dönülmez gerçeği olarak yaşanıyor.

Tüm bu gündem doğrultusunda her şeyin farkında ve Fenerbahçe’nin yanında olarak gerçekleri haykıran,

“Fenerbahçe’nin ve ortaya koyduğu mücadelenin yanındayız!” diyen,

Bir yumruk olup Fenerbahçemize güç olan Sarı Lacivertimize hizmet etmiş tüm başkan ve yöneticilerimizin imzalarıyla duyurdukları desteklerine teşekkür ederiz.

Fenerbahçe bir ve bütün olduğunda geri kalan her şey detaydan öteye gitmez.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

Fenerbahçeli eski yöneticilerden MHK'ye istifa çağrısı Haberi Görüntüle