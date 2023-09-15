Fenerbahçe'den Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'na forma jesti

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Fenerbahçe Kulübü, İtalya'nın Padova kentinde düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası finalinde Portekiz'i 2-1 yenerek altın madalya kazanan Futsal Milli Takımı'nın forma talebini geri çevirmedi.

Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabında Birkan Dikici'nin Anadolu Ajansı'ndaki açıklamasının yanı sıra Ryan Kent ve Dusan Tadic'in mesajlarına yer vererek yaptığı paylaşımda, "Başkanımızdan imzalı forma rica eden Avrupa şampiyonu Down Sendromlu Futsal Milli Takımımızın Kaptanı Birkan Dikici ve arkadaşlarının formaları hazır. Şampiyonluğunuzu tebrik ederiz." ifadelerini kullandı.

Formaları imzaladıkları sırada Birkan Dikici ve Futsal Milli Takım oyuncularına mesajlarını ileten oyunculardan Ryan Kent, "Şampiyonluktan dolayı tebrik ediyorum Birkan." dedi.

Türkçe "Merhaba Birkan" diyen Dusan Tadic ise İngilizce "Tebrikler. Herkes sizinle gerçekten gurur duyuyor. İyi iş çıkardınız." görüşlerini paylaştı.

Ay-yıldızlıların takım kaptanı Birkan Dikici, Futsal Milli Takımı'nın Anadolu Ajansı'na yaptığı ziyarette Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a mesaj göndererek, "Başkanım Ryan Kent'i ve Dusan Tadic'i çok seviyorum. Kendim için Ryan Kent, arkadaşım için de Dusan Tadic forması istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.