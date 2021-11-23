Fenerbahçe'den derbiye özel tişört

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de derbi zaferi sevinci yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Galatasaray taraftarının maç başında yaptığı "Squid Game' koreografisine birçok göndermede bulunurken son olarak bir tişört çıkardı.

Fenerium'dan yapılan paylaşımda derbi tişörtlerinin ön satışa açıldığı söylenirken, "“Bir oyuncu elendi” tişörtleri bugün itibariyle fenerium.com’da ön satışta, önümüzdeki hafta tüm Fenerium mağazalarında!" şeklinde not düşüldü. Galatasaray tribünlerinde Fenerbahçe derbisinden önce "Squid Game" temalı bir koreografi yapılmış ve o diziden alıntı yapılarak "Oyuncu elendi" yazısı yer almıştı.