Fenerbahçe'den derbi sonrası bir gönderme daha!
Fenerbahçe, derbide Lucas Torreira ve Alexander Djiku arasında yaşanan pozisyonu paylaştı. Sarı-lacivertliler bu paylaşımına, "Mükemmel bir atlayış" ifadelerini kullandı
Giriş: 20.05.2024 - 12:39 Güncelleme: 20.05.2024 - 12:39
Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, derbide Lucas Torreira ile Alexander Djiku arasında yaşanan pozisyonu paylaşırken, "Mükemmmel bir atlayış" ifadeleri kullandı.
Derbide Torreira ve Djiku arasındaki pozisyon sonrası sarı-lacivertli oyuncu ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı.
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