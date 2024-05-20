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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den derbi sonrası bir gönderme daha! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den derbi sonrası bir gönderme daha!

        Fenerbahçe, derbide Lucas Torreira ve Alexander Djiku arasında yaşanan pozisyonu paylaştı. Sarı-lacivertliler bu paylaşımına, "Mükemmel bir atlayış" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2024 - 12:39 Güncelleme: 20.05.2024 - 12:39
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        Fenerbahçe'den bir gönderme daha!
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        Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

        Sarı-lacivertliler, derbide Lucas Torreira ile Alexander Djiku arasında yaşanan pozisyonu paylaşırken, "Mükemmmel bir atlayış" ifadeleri kullandı.

        Derbide Torreira ve Djiku arasındaki pozisyon sonrası sarı-lacivertli oyuncu ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı.

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