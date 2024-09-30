Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü için sakatlık açıklaması!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor karşısında sakatlık yaşayan Çağlar Söyüncü'nün durumu hakkında açıklama yaptı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün durumu hakkında açıklama yaptı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel Futbol A Takımımızda Antalyaspor ile karşılaştığımız maçta sakatlık yaşayan oyuncumuz Çağlar Söyüncü’nün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.Yapılan tetkikler neticesinde sol arka adelede kanama ve ödem tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır."