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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü için sakatlık açıklaması! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü için sakatlık açıklaması!

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor karşısında sakatlık yaşayan Çağlar Söyüncü'nün durumu hakkında açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 17:59 Güncelleme: 30.09.2024 - 17:59
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        Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!
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        Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün durumu hakkında açıklama yaptı.

        Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

        "Profesyonel Futbol A Takımımızda Antalyaspor ile karşılaştığımız maçta sakatlık yaşayan oyuncumuz Çağlar Söyüncü’nün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.Yapılan tetkikler neticesinde sol arka adelede kanama ve ödem tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır."

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