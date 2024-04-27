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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisinin ilk yarısında rekor pas isabeti! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisinin ilk yarısında rekor pas isabeti!

        Fenerbahçe, bu sezon Beşiktaş'a karşı ligde en çok pas isabet oranı yakaladığı ilk yarıyı oynadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2024 - 20:19 Güncelleme: 27.04.2024 - 20:19
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        Fenerbahçe'den derbinin ilk yarısında rekor
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        Fenerbahçe, bu sezon ligde en çok pas isabet oranı yakaladığı ilk yarıyı Beşiktaş derbisinde oynadı.

        Sarı-Lacivertliler, rakibinin 25. dakikada 10 kişi kalmasıyla birlikte neredeyse topun tek hakimi oldu.

        Derbinin ilk yarısında yüzde 70 topla oynama oranı yakalayan Fenerbahçe, yüzde 91 pas isabet oranı yakaladı.

        Sarı lacivertliler, bu sezon en çok pas isabet oranı yakaladığı ilk yarıyı derbide Beşiktaş'a karşı oynamış oldu ve 30. dakikada Michy Batshuayi'nin golüyle ilk 45 dakikayı önde kapattı.

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