Fenerbahçe'den basın toplantısı açıklaması!
Fenerbahçe, Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın, 1 Ekim saat 14.00'te gündeme dair basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.
Giriş: 30.09.2024 - 20:01 Güncelleme: 30.09.2024 - 20:01
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın, 1 Ekim saat 14.00'te basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Asbaşkanımız Acun Ilıcalı, 1 Ekim Salı günü Ülker Stadyumu 1907 Tribünü’nde saat 14.00’te gündeme dair basın toplantısı düzenleyecektir. Basın mensuplarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.
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