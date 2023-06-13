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Fenerbahçe'den ayrılan Enner Valencia, Internacional ile 3 yıllık sözleşme imzaladı!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Enner Valencia, Brezilya ekibi Internacional ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Giriş: 13.06.2023 - 01:28 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe'den ayrılan Enner Valencia, Internacional ile 3 yıllık sözleşme imzaladı!
HABERTURK.COM

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Enner Valencia, Brezilya ekibi Internacional'e transfer oldu.

Brezilya temsilcisi, 33 yaşındaki Ekvadorlu golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Valencia'nın Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifi reddederek Internacional'i seçtiği belirtildi. Valencia'nın Internacional'in 9 Temmuz'daki Fluminense maçında sahada olması bekleniyor.

Fenerbahçe'de bu sezon 48 maçta forma giyen Valencia 33 gol atarak Süper Lig'de gol kralı olmuştu.

Internacional'in Valencia için hazırladığı video:

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