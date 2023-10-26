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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den anlamlı kampanya - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den anlamlı kampanya

        Fenerbahçe Kulübü, Cumhuriyetin 100. yılı için Türkiye'nin 81 ilindeki 81 çocuğa ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 1 çocuğa Cumhuriyet bursu verileceğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 18:38 Güncelleme: 26.10.2023 - 18:38
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        Fenerbahçe'den anlamlı kampanya
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        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bir milletin eşsiz fedakarlığı, tarifsiz emeği, tanımsız adanmışlığı ile kurulan Cumhuriyetimizin 100. yılını, ülkemize olan inancımızla büyük bir coşku ve umutla kutluyoruz. Atamızdan aldığımız 'Bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi bitmez' bilinciyle ülkesinin değerlerini ve milli duruşu benliğinde taşıyan, bu güzel ülke için sorumluluklarını gururla sahiplenen, binlerce sporcunun yetişmesinde ve bayrağımızın göndere çekilmesinde pay sahibi olan dünyanın en büyük spor kulübü olarak; bir avuç toprağı vatan yapan ve bu güzel ülkeyi bizlere emanet eden tarihimizin mirasına olan bağlılığımızla, Türk Eğitim Vakfı iş birliğinde, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza, ülkemizin 81 ilindeki 81 evladımıza ve yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 1 çocuğumuza, Cumhuriyet bursu vereceğimizi açıklıyoruz." ifadeleri yer aldı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        "Bir avuç toprağı kanlarıyla vatanımız yapanlara sonsuz minnet ve saygılarımızı sunuyoruz!" ifadelerinin yer aldığı açıklama şöyle sürdü:

        "Kulübümüzün, TEV ile hayata geçirdiği bu adımın bir parçası olmak isteyen her bir taraftarımızı, takım fark etmeksizin tüm sporseverleri ve vatandaşlarımızı projemize katkıya davet ediyoruz! Bu güzel ülkenin kıymetli evlatları, Cumhuriyetin 100. yılı kutlu olsun, Fenerbahçe arması size fener olsun! Sonsuza dek, Cumhuriyet!"

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