Fenerbahçe'den Allahyar açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, İranlı genç futbolcusu Allahyar Sayyadmanesh'in takımdan ayrılacağına yönelik kamuoyunda yer alan haberleri yalandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesinin iptaline yönelik alınmış bir karar yoktur." ifadelerine yer verildi.

2019-2020 sezonunun başında Fenerbahçe kadrosuna katılan 18 yaşındaki forvet oyuncusu, TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a kiralandıktan sonra sarı-lacivertli takıma geri dönmüştü.