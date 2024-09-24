Fenerbahçe'den açıklama!

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Fenerbahçe, başkan Ali Koç'la eski teknik direktör İsmail Kartal'ın görüştüğüyle ilgili çıkan haberlere dair bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada, "Ekol TV isimli televizyon kanalında Onur Yıldız isimli şahsın, ‘duyum aldım’ diyerek Başkanımız ile ilgili dile getirdiği iddialar, Başkanımızın eski teknik direktörümüz İsmail Kartal’a ‘hiçbir takımla anlaşma, benden haber bekle’ dediği sözleri tamamen yalandır. Kamuoyunun bu ve benzeri gerçek dışı söylemleri dikkate almamasını rica ederiz." denildi.

Açıklama



Ekol TV isimli televizyon kanalında Onur Yıldız isimli şahsın, ‘duyum aldım’ diyerek Başkanımız ile ilgili dile getirdiği iddialar, Başkanımızın eski teknik direktörümüz İsmail Kartal’a ‘hiçbir takımla anlaşma, benden haber bekle’ dediği sözleri tamamen yalandır.… pic.twitter.com/asmO9Jmtck — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 24, 2024