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Fenerbahçe'den 9 kupalı sezon

Fenerbahçe Kulübü, 2022-2023 sezonunda takım sporlarında 9 kupa sevinci yaşadı.

Giriş: 13.06.2023 - 11:44 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe'den 9 kupalı sezon
AA

Fenerbahçe Kulübü, erkek futbolunda özlemle beklenen lig şampiyonluğuna 2022-2023 sezonunda ulaşamasa da Türkiye Kupası'nı havaya kaldırdı, takım sporlarında birçok branşta önemli başarılar kazandı.

Futbolda sezonu Ziraat Türkiye Kupası'yla kapatan sarı-lacivertliler, birçok branşta elde edilen şampiyonluklarla camianın ve taraftarın bir nebze de olsa yüzünü güldürdü.

Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda erkek futbol, kadın basketbol (2), kadın voleybol (2), kadın masa tenisi (2) ve tekerlekli sandalye basketbol (2) branşlarında toplam 9 şampiyonluk elde etti.

Amatör branşlarda yarışan sarı-lacivertli sporcular, ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılara imza attı.

FUTBOLDA 9 YILLIK ÖZLEM SON BULDU

Fenerbahçe, futbolda yaklaşık 9 yıl sonra kupa kazanma başarısı gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, son olarak 2014 Ağustos'ta TFF Süper Kupa'nın sahibi olmuştu. Fenerbahçe, bu sezon Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşarak 9 yıllık kupa özlemine son verdi.

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne ise son 16 turunda veda etti.

KADIN BASKETBOLUNDA ÇİFTE ŞAMPİYONLUK

Fenerbahçe, kadın basketbolunda sezonu çifte şampiyonlukla tamamladı.

FIBA Avrupa Ligi'nde tarihindeki ilk şampiyonluğunu elde ederek önemli bir başarıya imza atan sarı-lacivertliler, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 5'i üst üste olmak üzere 17. kez mutlu sona ulaştı.

KADIN VOLEYBOLUNDA 6 YIL SONRA ŞAMPİYON

Sarı-lacivertli kadın voleybol takımı, 2022-2023 sezonunda Misli.com Sultanlar Ligi'nde şampiyonluk ipini göğüsleyerek 6 yıllık özlemi sonlandırmayı başardı.

Fenerbahçe, lig şampiyonluğunun yanı sıra sezon başında Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı da müzesine götürdü.

TEKERLEKLİ SANDALYEDE KUPA SERİSİ DEVAM ETTİ

Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 2022-2023 sezonunu çifte kupayla taçlandırdı.

Avrupa Kupası-2'de mutlu sona ulaşan sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de ise üst üste ikinci kez kupaya ulaştı.

ALTYAPIDA ÖNEMLİ BAŞARILAR

Fenerbahçe, kadınlar masa tenisinde ligde ve Türkiye Kupası'nda sezonu şampiyon tamamlarken, amatör branşlarda da ulusal ve uluslararası birçok başarı elde etti.

Sarı-lacivertli kulüp, masa tenisi, yüzme, atletizm, kürek, boks ve yelkende madalya ile kupalar kazandı.

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