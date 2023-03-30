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Fenerbahçe'den 7 taraftara ömür boyu men!

Fenerbahçe Kulübü, İspanya'nın Sevilla takımıyla İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında sahaya yabancı madde atan 7 taraftara, süresiz stada giriş yasağı verildiğini duyurdu

Giriş: 30.03.2023 - 15:30 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe'den 7 taraftara ömür boyu men!
HABERTURK.COM

Fenerbahçe, Sevilla ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçının ikinci yarısında sahaya yabancı maddeler atan taraftarlar hakkında karar verdi.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün bu konu ile ilgili bizzat tespit ettiği 7 kişinin süresiz olarak stadımıza girişinin yasaklandığını bildiririz." denildi.

Başına sert bir cisim isabet eden Sevilla takımının kalecisi Marko Dmitrovic'in sakatlanması nedeniyle ma&ccedil; bir s&uuml;re durdu. Fenerbah&ccedil;eli oyuncu Altay Bayındır sahaya yabancı madde atan taraftarları sakinleştirmeye &ccedil;alıştı.
Başına sert bir cisim isabet eden Sevilla takımının kalecisi Marko Dmitrovic'in sakatlanması nedeniyle maç bir süre durdu. Fenerbahçeli oyuncu Altay Bayındır sahaya yabancı madde atan taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.

Fenerbahçe'nin açıklamasının tamamı şöyle:

''Futbol Takımımızın, 16 Mart 2023 tarihinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynadığı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında meydana gelen tribün olayları hakkında açıklama ve bilgilendirme yapmak istiyoruz.

Öncelikle;

Takımımızın turu geçmek adına sorumlulukla son ana dek mücadele ettiği, tribünlerimizin bu sorumluluğu paylaşarak bir an olsun durmaksızın Takımımıza eşsiz destek verdiği maçta,

Fenerbahçemizin baskı ve oyun üstünlüğünü ele geçirdiği dakikalarda sahaya atılan cisimlerle bu birlikteliğe ve mücadeleye bu şekilde zarar verilmesi kabul edilebilir değildir.

Kulübümüzün bu konu ile ilgili bizzat tespit ettiği 7 kişinin süresiz olarak stadımıza girişinin yasaklandığını bildiririz.


Ayrıca Fenerbahçe’ye destek olmak yerine engel olma amacı taşıdığı açık olan bu davranışın parçası olanların; tespiti ve 6222 sayılı kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında cezalandırılmalarına ilişkin emniyet güçleri ve adli merciiler tarafından yürütülen tüm süreçler ve atılan adımların da tarafımızca an be an yakından takip edildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız.

Önümüzdeki dönemde müsabaka ya da eylem ayırt etmeksizin kanun, talimat, tedbirler ve tüm ikazlara rağmen yapılacak eylemlere ilişkin verilecek seyirden yasaklama kararlarına ilave olarak Kulübümüzün maddi olarak uğrayacağı zararların da ilgili şahıslardan tazmini dahil her türlü adımın da gündemimizde olduğunu vurgulamak istiyoruz.''

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