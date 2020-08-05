Teknik direktörlüğe Erol Bulut'u getiren Fenerbahçe'den flaş bir paylaşım geldi. Sarı-lacivertliler, resmi sosyal medya hesabından alev ve patlamaya hazır bomba emojileriyle "06.08.2020" yazılı bir tweet attı. Paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni alırken sarı-lacivertlilerin Mert Hakan Yandaş başta olmak üzere anlaştığı isimleri yarın açıklayacağı şeklinde yorumlandı.

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