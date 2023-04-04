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Fenerbahçe'den 4 Nisan paylaşımı!

Fenerbahçe, 4 Nisan 2015'te takım otobüsünün kurşunlanmasıyla ilgili bir paylaşım yaptı

Giriş: 04.04.2023 - 13:16 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe'den 4 Nisan paylaşımı!
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Fenerbahçe Spor Kulübü, 2014/15 sezonunda, 4 Nisan 2015'te takım otobüsünün kurşunlanmasıyla ilgili resmi internet sitesinden bir paylaşım yaptı.

Sarı - lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

''BUGÜN,
39 CANIMIZA KAST EDİLEN GÜNÜN ÜZERİNDEN GEÇEN 8. YIL.

BUGÜN,
HUKUKA, ADALETE İNANANLARIN ELLERİNİN BOŞ KALDIĞI 96. AY.

BUGÜN,
FENERBAHÇE’Yİ ÖLDÜRMEK İSTEYENLERİN ÖZGÜRCE YAŞAMAYA DEVAM ETTİĞİ 2922. GÜN.

BUGÜN,
VİCDANLARIN SIZLADIĞI 70128. SAAT.

TAKIM OTOBÜSÜMÜZÜN, ONLARCA CANIMIZIN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADIĞI 4 NİSAN 2015 GÜNÜ;

BİZİM İÇİN FENERBAHÇE’YE KUMPAS KURULMUŞ 3 TEMMUZ 2011’İN, 12 MAYIS 2012’NİN BİR DİĞER YÜZÜ…

VE BUGÜN,

MİLYONLARCA FENERBAHÇELİ ADINA BİR KEZ DAHA TÜM SORUMLULARA, TÜRKİYE CUMHURİYETİ YARGISINA, DEĞERLİ YARGI MENSUPLARINA SESLENİYORUZ:

HUKUKUN SESSİZ,
ADALETİN ÇÖZÜMSÜZ,
FAİLLERİN MEÇHUL,
SUÇLULARIN CEZASIZ KALDIĞI
BİR SAAT, BİR GÜN, BİR AY VE BİR YIL DAHA YAŞAMAK İSTEMİYORUZ,
BUNU KABUL ETMİYORUZ!

TÜRK YARGISI VE ADALETİ, BU KARANLIĞIN DEVAM ETMESİNE İZİN VERMEYECEK, İNANIYORUZ!

ADALET BEKLİYORUZ!
HUKUK TALEP EDİYORUZ!
YARINLARA İNANMAK İSTİYORUZ!''

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