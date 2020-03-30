30 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünya genelinde yayılan koronavirüs salgını karşısında, Fenerbahçe Spor Kulübü de Türkiye'de ihtiyaç sahipleri için çalışmalara başladı. İstanbul Valiliği'nin başlattığı ihtiyaç sahiplerine yardım kampanyasına Fenerbahçeli futbolcular aralarında topladıkları 5 milyon TL ile katkıda bulunurken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise yapılan bu yardımdan dolayı tüm sarı-lacivertli camiayı tebrik etti. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise yapılan yardımlar ile alakalı şu ifadeler kullanıldı:
"Ülkemizin geçmekte olduğu bu zorlu günlerde; devletimizin ve bilim kurulumuzun tüm uyarılarına istisnasız uyum göstermekle birlikte hepimizin üzerine düşen bir başka konu da bu zor dönemde topyekün kenetlenerek ihtiyaç sahibi insanlarımıza bu topraklarda yalnız olmadıklarını gösterme, el ele vererek onlara destek olma zamanıdır.
Türkiye olarak bizi biz yapan değerlerimizi hatırlayıp özümüze dönerek, fedakarca 'imkanı olanların ihtiyacı olanlar için harekete geçtiği' bir seferberlik ile bu dönemi tüm dünyaya örnek olacak bir toplumsal dayanışma içinde hep beraber geride bırakacağımıza inanıyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol A Takımımız, İstanbul Valiliğimizin bu zor günlerin üstesinden hep birlikte gelebilmemiz adına Getir Şirketi ile birlikte başlattığı, 6 hafta boyunca sürecek kampanyaya destek oluyor.
Futbol A Takımımız, çorbada bizim de tuzumuz olsun ruhu ile inisiyatif kullanarak aralarında topladıkları 5 milyon TL ile bu değerli kampanyaya 33 bin gıda kolisi desteği yaparak katılıyor.
Bizi biz yapan değerlerimize sarılıp bugünleri geride bıraktığımızda gurur ve onur duyulacak bir fotoğrafın parçası olan ve olacak her bir kurum ve bireye şükranlarımızı iletiyor,
En az kayıpla, en kısa zamanda bugünlerin sona ermesini temenni ediyoruz.
Bu doğrultuda; spor camiamızın tüm paydaşlarına çağrımız bu zor mücadelede devletimize destek olarak ülkemize dayanışma ruhunu hep beraber yayalım.
6 hafta boyunca toplamda 333 bin gıda kolisini evlerinden çıkamayacak büyüklerimize ulaştıracak bu önemli adımı hayata geçirerek ülkemize duyduğumuz vefamızı da göstermemizi sağlayan başta İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya olmak üzere tüm valilik çalışanlarına ve sponsorumuz Getir şirketine teşekkürlerimizi sunuyoruz."
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