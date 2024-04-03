Fenerbahçe'den 20 maçlık yenilmezlik serisi
Süper Lig'de sahasında karşı karşıya geldiği Adana Demirspor'u 4-2 mağlup eden Fenerbahçe, ligdeki yenilmezlik serisini 20 maça çıkardı. Sarı-lacivertliler ayrıca üst üste 6. galibiyetini elde etti
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Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Alexander Djiku, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Serdar Dursun'un golleriyle 4-2 kazanarak puanını 82'ye yükseltti.
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Son olarak ligin 11. haftasında Trabzonspor’a 3-2 kaybeden Kanarya, daha sonrasında ligde oynadığı 20 maçı kaybetmedi.
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Sarı-lacivertliler bu süreçte Fatih Karagümrük, Sivasspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor'u mağlup etti.
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Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ve ligin ikinci yarısındaki Samsunspor ve Alanyaspor maçlarından da sahadan berabere ayrıldı.
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ÜST ÜSTE 6. GALİBİYET
Sezonun ilk 10 haftasında 10 galibiyet alarak tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza atan sarı-lacivertliler, bu sezonki en uzun ikinci galibiyet serisine ulaştı.
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Kanarya, ligin 25. haftasında iç sahada Alanyaspor ile berabere kaldıktan sonra oynadığı 6 maçta da galibiyet aldı.
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