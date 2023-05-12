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Fenerbahçe'den 12 Mayıs mesajı: Unutmayacağız

Fenerbahçe Kulübü, 12 Mayıs 2012 günü Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda yaşanan olaylar ile ilgili bir açıklama yaptı

Giriş: 12.05.2023 - 00:59 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe'den 12 Mayıs mesajı: Unutmayacağız
HABERTURK.COM

Fenerbahçe Spor Kulübü, 12 Mayıs 2012 günü Galatasaray ile oynanan "Süper Final" maçının ardından Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda yaşanan olaylar hakkında açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin paylaştığı yazının tamamı şöyle:

"Cumhuriyet tarihinin en kirli terör örgütü FETÖ'nün gerçekleştirdiği 12 Mayıs saldırısının üzerinden bugün 11 yıl geçmesine rağmen hafızalarımız ilk günkü gibi taze.

12 Mayıs 2012 tarihinde stadımızda oynanan maçın öncesinde FETÖ'cü polisler tarafından planlı bir gerginlik başlatılmış, tribünlerimizde ve stadımızın dışında hiçbir olay yokken stadımız gaza boğulmuş, sokaklarda taraftarlarımız kovalanmış, olaylar çıkarılmış, kadın erkek, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden düşmanca canımıza kast edilmişti!

Bugün, bu saldırıyı gerçekleştirenlerin adları belirsiz, nerede oldukları belli iken

Bugün, Fenerbahçe "dünyanın en büyük spor kulübü olarak

Milyonlarca taraftarıyla, savunduğu değerleriyle dimdik ayakta;

3 Temmuz 2011 gibi 4 Nisan 2015 gibi 12 Mayıs 2012'yi de unutmayacak ve unutturmayacak"

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