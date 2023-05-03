Fenerbahçe'den 116. yıl mesajı!

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3 Mayıs 1907'de kurulan Fenerbahçe Spor Kulübü, kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

"116 yıl önce bugün bir çınar filizlendi,

Kökleriyle, dallarıyla, gölgesiyle, değerleri ve duruşuyla milyonları aynı sevgide buluşturdu…

Takvim yaprakları 3 Mayıs'ı gösterirken,

Toprağa gurur ve aidiyetle nakşedilen asırlık çınarımızın kuruluşunun 116.yılını,

Bir toplumun millet, bir toprağın vatan oluşunun lideri Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Kulübümüzü ziyaret edişinin 105.yıl dönümünü kutluyoruz!

3 Mayıs 1918;

'Vatanın gençlerini vatan savunmasına hazırlamayı' görev bilen, bunu kuruluş amacı kabul eden Fenerbahçe Spor Kulübü'nün tarihine bir şeref madalyası olarak kazındı,

Ulu Önderin hatıra defterine yazdığı "Fenerbahçe'ye sonsuz başarılar dilerim" mesajı bizim yegâne sorumluluğumuz oldu…

BÜYÜK ATATÜRK;

Bugün, kuruluşumuzun 116. gururlu yılında,

Dünyanın En Büyük Spor Kulübü kimliğini gururla taşıyan Fenerbahçe,

Senin sözlerinden aldığı eşsiz sorumluluğunu sevgiyle, aidiyetle, yorulmaksızın yerine getirmek için mücadele ediyor!

Bugün, Fenerbahçe Spor Kulübü,

Ülkesinin emrinde,

Cumhuriyetin Feneri,

9 branşta, yüzlerce sporcusu, sayısız kupası, madalyası ve şanlı bayrağıyla,

Tek yürek olabilen milyonlarca taraftarıyla

Bu güzel ülkenin ışıldayan yüzü…

Ulu Önderimiz,

Biliyoruz ve unutmuyoruz; SORUMLULUĞUMUZ BÜYÜK!

Durmuyoruz, çalışıyoruz; Aynı senin gibi inanıyoruz bu güzel ülkeye ve bu ülkenin gençlerine!"

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