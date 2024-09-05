Fenerbahçe'den 1. Lig'e kiralandı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Arda İbrahim Akgün'ü kiraladığını duyurdu.
Giriş: 05.09.2024 - 14:15 Güncelleme: 05.09.2024 - 14:15
Genç oyuncu Arda İbrahim Akgün, Fenerbahçe'den 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e kiralandı.
Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada, 17 yaşındaki kanat oyuncusunun kiralanması için kulübü Fenerbahçe ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
Arda İbrahim Akgün, bu yaz transfer döneminde TFF 3. Lig ekibi Balıkesirspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
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