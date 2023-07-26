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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Zimbru maçı öncesi kadroda iki değişiklik! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Zimbru maçı öncesi kadroda iki değişiklik!

        Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın kararı sonrasında Zimbru maçı kadrosu değiştirildi

        Habertürk
        Giriş: 26.07.2023 - 11:06
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        Fenerbahçe'nin kadrosunda iki değişiklik!
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında bu akşam Moldova ekibi Zimbru ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin maç kadrosunda değişikliğe gidildi.

        Sarı Lacivertli temsilcimizde Gustavo Henrique ve Diego Rossi’nin yerine, Joshua King ve Samet Akaydın kadroya dahil edildi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan son teknik değerlendirme sonrasında Zimbru maçı kadromuza Gustavo Henrique ve Diego Rossi’nin yerine, Joshua King ve Samet Akaydın eklenmiştir." denildi.

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