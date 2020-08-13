Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, takıma bugün katılan Miha Zajc sahada aerobik koşusu yaparken, yeni transfer Filip Novak da salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Teknik direktör Erol Bulut, sabah gerçekleştirilen sprint çalışması sırasında 25 kilometre hız barajını aşan futbolcularına jest yaparak akşam antrenmanını iptal etmişti.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.