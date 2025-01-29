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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek: En büyük hedefim milli takım! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek: En büyük hedefim milli takım!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Danimarka ekibi Midtjylland'a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerin genç stoperi Yusuf Akçiçek, kritik mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 19:41 Güncelleme: 29.01.2025 - 19:41
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        "En büyük hedefim milli takım!"
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        UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda Midtjylland'a konuk olacak Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

        İşte genç stoperin açıklamalarından satır başları:

        Öncelikle gerçekten çok önemli bir maç olduğunu biliyoruz. Kazanmamız gereken bir maç. Buraya kazanmaya geldik. İnşallah yarın güzel bir oyun ve galibiyetle play-off'ya kalmaya hak kazanırız. Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederim. Bana çok destek oluyorlar. Benim de hedefim, aldığım süreleri en iyi şekilde değerlendirmek ve takıma katkı sağlamak.

        "EN BÜYÜK HEDEFİM MİLLİ TAKIM"

        Öncelikle 19 yaşında olarak buraya çıkmak benim için çok büyük bir tecrübe. Ama dediğim gibi, hocamızın bana güveniyle birlikte yarın elimden gelenin en iyisini yapacağım. İnşallah güzel bir galibiyetle yolumuza devam ederiz. Şu anda tek hedefim, Fenerbahçe'de aldığım süreyi en iyi değerlendirmek ve takıma katkı sağlamak. En büyük hedeflerimden birisi milli takım ama şu andaki tek hedefim aldığım süreyi en iyi şekilde değerlendirmek ve takıma yardımcı olmak.

        "HOCAMIZIN DEDİĞİ ŞEYLER ÇOK DEĞERLİ"

        Hocamızın dediği şeyler çok değerli. Çok tecrübeli bir hoca. Her gün yeni şeyler öğreniyorum. Her antrenman benim için farklı bir tecrübe. Bu maçtan önce de taktiksel olarak konuşmalarımız oldu. Onun dışında başka bir şey olmadı.

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