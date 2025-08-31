Habertürk
        Fenerbahçe'de yeni transferler 11'de! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de yeni transferler 11'de!

        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Fenerbahçe'nin başında sahaya teknik sorumlu olarak Zeki Murat Göle çıktı. Fenerbahçe'de Edson Alvarez, orta sahanın merkezinde oynarken, Nene sol kanatta görev aldı. Ayrıca İrfan Can Kahveci ile kaleci Dominik Livakovic, bu sezon ilk kez Süper Lig'de 11'de forma şansı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2025 - 19:36 Güncelleme: 31.08.2025 - 19:36
        Fenerbahçe'de yeni transferler 11'de!
        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Fenerbahçe'nin başında sahaya teknik sorumlu olarak Zeki Murat Göle çıktı.

        Hafta içi teknik direktör Jose Mourinho'yla yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Eryaman Stadı'nda oynanan maçta takımı yardımcı antrenör Zeki Murat Göle'ye emanet etti.

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elendikleri maçın 11'ine göre Göle, hem kadroda hem de taktiksel değişiklik yaptı.

        Jose Mourinho döneminde bu sezon maçlara 3'lü savunmayla çıkan sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adam ayrıldıktan sonraki ilk karşılaşmaya 4'lü defans düzeniyle çıktı.

        Kalede Dominik Livakovic oynarken savunma dörtlüsünü Oğuz Aydın, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü ve Archie Brown oluşturdu. Savunmanın önünde yeni transferlerden Edson Alvarez ile Fred yer aldı. Sağ kanatta İrfan Can Kahveci, sol kanatta bir başka transfer Nene forma giyerken, ileri hatta Anderson Talisca ile Youssef En Nesyri forma giydi.

        YENİ TRANSFERLER İLK 11'DE

        Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı iki isim, sarı-lacivertli formayı giydi.

        West Ham United'dan transfer edilen Edson Alvarez, orta sahanın merkezinde oynarken, Salzburg'dan gelen Nene sol kanatta görev aldı.

        İRFAN CAN VE LIVAKOVIC İLK KEZ LİGDE 11'DE

        Gençlerbirliği altyapısından yetişen, Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu İrfan Can Kahveci ile kaleci Dominik Livakovic, bu sezon ilk kez Süper Lig'de 11'de forma şansı buldu.

        İki oyuncu da Avrupa maçlarında birer kez ilk 11'de oynamıştı.

        FENERBAHÇE TARAFTARINA EK KONTENJAN

        Gençlerbirliği Kulübü, Fenerbahçe taraftarına ek kontenjan verdi.

        Bir kale arkası tribününün tamamı Fenerbahçe taraftarına ayrıldı. Normal şartlarda kale arkası tribünün dörtte birlik kısmı deplasman seyircisine ayrılıyordu.

        SEKOU KOITA İLK 11'DE M'BAYE NIANG İSE KADRODA YER ALIYOR

        Gençlerbirliği'nin bu transfer döneminde kadrosuna kattığı Sekou Koita, ilk kez 11'de görev aldı.

        Kırmızı-siyahlıların dün transfer ettiği Senegalli forvet M'Baye Niang ise yedek kulübesinde teknik direktör Hüseyin Eroğlu'ndan görev almayı bekledi.

        GENÇLERBİRLİĞİ VE FENERBAHÇE OYUNCULARI SAHAYA BERABER ÇIKTI

        Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'nin futbolcuları ellerinde "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." yazılı pankartla sahaya çıktı.

        ERYAMAN STADI, TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

        Stada gelen taraftarlar, Türk bayraklarıyla Eryaman Stadı'nı donattı.

        Kırmızı-siyahlı taraftarların arasında Filistin bayrağı da sallandı.

        URUGUAY'IN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ CAYRUS'A FORMA HEDİYE EDİLDİ

        Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur, maç öncesinde Uruguay'ın Ankara Büyükelçisi Hugo Cayrus'a forma hediye etti.

        Cayrus da Uruguay Milli Takımı formasını başkan Sungur'a verdi.

        Habertürk Anasayfa