Sezonu Adana Demirspor deplasmanında açan Fenerbahçe'de yeni transfer Min-jae Kim lisansının çıkmaması nedeniyle bu mücadelede forma giyememişti. Sarı-lacivertliler, ikinci hafta öncesinde 4 yıllık sözleşme imzaladığı savunmacının lisansını da çıkardı.

HJK Helsinki maçı için UEFA'ya bildirilen listede de yer almayan Güney Koreli, ikinci haftadaki Antalyaspor maçında görev verilmesi halinde forma giyebilecek.