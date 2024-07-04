Fenerbahçe'de yeni sezon mesaisi sürüyor!
Süper Lig'de yeni sezona sıkı hazırlanan Fenerbahçe'de, Avusturya ikinci etap kamp çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla çalışmalarına devam etti.
Yeni sezonunun ikinci etap çalışmaları için Avusturya’da bulunan Fenerbahçe, hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü
Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. 3 gruba ayrılarak pas ve hücum çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçlarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanlarla devam edecek