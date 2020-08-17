Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde saat 17.30´da ısınma hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık koşularıyla sürdü. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı idmanla sürdürecek ve akşam saatlerinde kamp için Topuk Yaylası Tesisleri'ne gidecek.