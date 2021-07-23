Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 30 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Gruplar halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu bildirildi.

Futbolculardan Serdar Aziz, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli takım, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına yarın devam edecek.