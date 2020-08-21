Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdüren Fenerbahçe'de iki futbolcuya bireysel çalışma programı uygulandı.

Sarı-lacivertli takım, Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen kampta sabah idmanı yapmazken, yeni transferlerden Sinan Gümüş ve Filip Novak bireysel çalıştı.

İki futbolcu, özel çalışma programları doğrultusunda antrenman yaptı.

Fenerbahçe, günü akşam yapacağı taktiksel antrenmanla tamamlayacak.