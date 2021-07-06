Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertliler, günün ikinci idmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti.

Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maçlarla sona erdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.