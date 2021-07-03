Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Yardımcı antrenörler Volkan Demirel ve Zeki Murat Göle yönetiminde yapılan idman, ısınma ve topla koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup dar alanda pas organizasyonları çalışan futbolcular, antrenmanı dayanıklılık koşularıyla tamamladı.

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