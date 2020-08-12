Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, çubuklu, lacivert ve altın sarısı olarak tasarlanan yeni sezon formalarının Fenerium mağazalarında ve "www.fenerium.com" üzerinden satışa sunulduğu bildirildi.

Sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgi gösterdiği formaların fiyatlarının 289 lira olduğu belirtildi.