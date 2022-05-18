Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, koşu ve ısınmayla başladı. Daha sonra iki gruba ayrılarak pas çalışması yapan sarı-lacivertli oyuncular, dar alanda oynanan çift kale maç sonrası bireysel çalışmalarla günü noktaladı.

Dimitris Pelkas, Arda Güler ve Miguel Crespo'nun tedavilerine devam edildi.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.