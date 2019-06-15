Fenerbahçe'de 4 Nisan’da startı verilen "Fener Ol" kampanyası kapsamında “Win Win” (Kazan Kazan) programının üçüncü ayağı gerçekleştirildi. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç. bugüne kadar toplanan rakamı duyurdu.

TOPLANAN MİKTARI AÇIKLADI!

Canlı yayın sırasında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç "Şanslıyız ki Fenerbahçeliyiz. Fenerbahçe demek maddi ve manevi anlamında büyük bir fedakarlık demektir. Kampanya benim seçim dönemi kampanyasını başlattığımdan itibaren düşündüğüm bir kampanyaydı. Maddi anlamda sıkıntılı günler geçiriyoruz. 'Çorbada herkesin tuzu olacak' dedik. Sonrasında camiadan fedakarlık bekleyeceğiz dedik. Sağ olsunlar bizi mahcup etmediler. Bu kampanya için yola çıkarken pek çok kişi 'Yapmayın, bu riski göze almayın. Diğer kulüplerin kampanyalarına bakın, sonuç alamadılar' demelerine 400-450 Milyon TL hedef koyduk, bunun yüzde 25'ini yakaladık. Daha gidecek çok yolumuz var. Kampanya 4 Nisan 2020'ye kadar devam edecek. Burada emeği geçen herkesin kayıtsız şartsız destek olan herkese ve bu rakamlara ulaşmamızı sağlayan taraftarlara, ünlülere, iş adamlarına teşekkür ediyoruz. Şanslı bir camianın şanslı bir başkanıyım." dedi.

Programa Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Fenerbahçe eski Futbolcusu Mehmet Aurelio ile Rıdvan Dilmen ve Fenerbahçeli sporcuların yanı sıra Kıraç, Ozan Güven, Murat Dalkılıç, Ece Seçkin, Tülin Şahin, Nursel Ergin, ile Furkan Palalı, Öznur Serçeler gibi ünlü simalar da katıldı.

YANAL'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI!

"BAŞKAN GÖRÜŞMEDEN GELİYOR"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıracak transfer açıklaması yaptı.

'Fener Ol' Kampanyasına destek olmak için düzenlenen 'WinWin' programının canlı yayınına katılan Ersun Yanal, başkan Ali Koç'un transfer çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü ve kısa bir süre içerisinde açıklama yapılacağını duyurdu.

"BAŞKAN GÖRÜŞMEDEN GELİYOR"

Ersun Yanal, futbol takımının gelecek sezon şampiyonluğa oynayacağını vurgularken, "Fenerbahçe'nin hedeflerinde şampiyonluk var, başka bir hedefi olamaz. Fenerbahçe'nin bir duruşu var. Bulun bilinciyle bir çalışma içerisine girdik. Başkanımız görüşmelerden geliyor. Ben tatil yapıyorum, onlar çalışıyor. Takımı tekrar dizayn edeceğiz. Hedeflediğimiz noktaya gelmenin çalışması içerisindeyiz." dedi.

"YARIŞABİLECEK BİR TAKIM KURACAĞIZ"

Ekonomik olarak sıkıntılar olduğunu hatırlatan Ersun Yanal "Ülkemizdeki futbolun bulunduğu yeri tanımlamak lazım. Biz kendimizi de doğru anlamamız gerekiyor. Biz genetiğinde oyuncu yetiştiren biraz uzak kaldık. Kulüplerimizin durumu meçhul. Her kulübün sıkıntısı var. Önemli bir dar boğazdan geçiyoruz. Fenerbahçe'nin ilerleyen yıllarda üretim yapabileceği, değerlerini dünya futboluna sunabileceği ve yarışabilecek bir takım kurma çalışmaları var." diye konuştu.

"BİRKAÇ GÜNE TRANSFER AÇIKLARIZ"

Deneyimli teknik adam, "Sayın başkan Ali Koç ve yönetim kurulu, oyuncuları taramaya ve araştırmaya çalışıyor. Sanırım birkaç gün içerisinde de önemli açıklamalarda bulunacağız. Her şey iyi gidiyor. Hedeflediğimiz oyuncularla buluştuk, konuşuyoruz. Biraz uzak olanlar var onlara yetişmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Programın sonunda konuşan Ali Koç ise "Büyük takımlar için zaman zaman kötü sezonlar olur. Bu genelde 20-25 yılda bir olur. Hoca dinlenip gelecek, o geldiğinde ona ve camiamıza müjdelerimiz olacak. Güzel bir sezon için hazırlıklı olun." dedi.

EMRE BELÖZOĞLU SÜRPRİZİ

FB TV'de Fener Ol kampanyasına destek amacıyla gerçekleştirilen "Win Win" canlı yayınına telefonla sürpriz bir şekilde bağlanan milli futbolcu Emre Belözoğlu, "Bugün bazı şeyler konuşuldu. Evet biz de sayın başkanımızla bir görüşme yaptık. Semih (Özsoy) ağabey de vardı." dedi.

Sarı-lacivertli formayı giydiği dönemde de takımdan ayrıldıktan sonra da her zaman Fenerbahçe'nin büyüklüğünü gönülden hissettiğini belirten Emre Belözoğlu, "Yollarımız tekrar kesişirse Fenerbahçe'nin bir neferi olacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Milli forma gibi Fenerbahçe formasını taşımak en büyük şereftir." ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ'TAN EMRE BELÖZOĞLU AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımın eski futbolcusu Emre Belözoğlu ile görüşme halinde olduklarını söyledi.

Koç yaptığı açıklamada, "Emre ile görüştük, görüşüyoruz. Hocamızın arzuları doğrultusunda Emre ile ilgili hayallerimiz ve düşüncelerimiz var." dedi.

Emre Belözoğlu ile ilgili planların gerçekleşmesi için aceleci olunmaması gerektiğini kaydeden Koç, "Emre ile ilgili düşüncelerimiz olacağı zaman, bunlar açıklanır. Dereyi görmeden paçaları sıvamayalım. Emre iyi bir Fenerbahçelidir. Kafamızda onun için bir misyon var. İnşallah o misyon gerçekleşir." değerlendirmesinde bulundu.