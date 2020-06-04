Fenerbahçe'de voleybol şubesinde küçülme planları hayata geçirilirken ilk ayrılık da gerçekleşti. Sarı-lacivertlilerde Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımının yeni sezon yapılanması kapsamında takımın başantrenörü Mariusz Sordyl ile yolların ayrıldığı açıklandı.

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