Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kalarak lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın ilk 11 tercihleri ve maç esnasındaki oyuncu değişiklikleri tepki çekmeye devam ediyor. Galatasaray derbisinin ardından yaşanan Olympiakos mağlubiyeti ve ligde gelen Göztepe beraberliğiyle birlikte Portekizli hocanın takımdaki geleceği de sıkıntılı bir hal alma yolunda ilerliyor...

TARTIŞILMAYA BAŞLANDI

Son 6 lig maçında tek galibiyetini Galatasaray'a karşı alan Sarı-Lacivertlilerde taraftar, teknik direktör Vitor Pereira'yı tartışmaya açtı. Portekizli çalıştırıcı, sürekli rotasyon yapması ve Göztepe maçında takımın en iyi ismi İrfan Can'ı oyundan çıkarması nedeniyle eleştirildi. Öte yandan Göztepe maçında kaleye 4 şut çekebilen Fenerbahçe'de Pereira'nın maç sonu yaptığı "Çok fazla gol pozisyonu ürettik" açıklaması da eleştirilerin artmasına neden oldu.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEMDE

Pereira'ya sarı-lacivertli yönetim içinde de ciddi eleştiriler söz konusu. Fenerbahçe'de Portekizli çalıştırıcının krizleri çözememesi durumunda teknik adam değişikliği gündeme gelebilir. Daha önce de gündem maddeleri arasına giren bu durum, Galatasaray derbisi öncesi rafa kalkmıştı.

Öte yandan Göztepe maçının ardından başkan Ali Koç'un Portekizli teknik adamla bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

SZALAI YEDEK KULÜBESİNE HAPSOLDU

Galatasaray derbisinde ilk kez 4'lü savunma sistemine geçiş yapıldı. Sistem değişikliğinin kurbanı ise Szalai oldu. Macar stoperi yedek kulübesinde oturtan Pereira, sistemi denediği 3 maçta savunma ikilisinde Kim, Serdar ve Tisserand'a şans verdi. Derbide süre alamayan Szalai, Olympiakos maçında 78. dakikada, Göztepe maçında ise 90. dakikada oyuna girdi.

İRFAN CAN KAHVECİ TEPKİLİ

Fenerbahçe'nin bir diğer yıldızı İrfan Can Kahveci de Vitor Pereira'ya tepkili... Göztepe maçında asist yapan İrfan Can, 78. dakikada yerini Rossi'ye bıraktı. Oyundan çıkarken ve sonrasında teknik direktör Pereira'ya olan sitemini gizlemeyen İrfan Can'a taraftarlar da destek verdi.

PELKAS GEÇEN SEZONU ARATIYOR

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, geçen sezonu aratan isimlerin başında yer alıyor. Ligde 14 hafta geride kalırken gol ve asist başarısı gösteremeyen Pelkas, geçtiğimiz sezon 8 gol ve 8 asistlik başarılı bir grafik çizmişti.

BERISHA VE SERDAR DURSUN BEKLENTİNİN ALTINDA

Valencia'nın sakatlığında Serdar Dursun ile Berisha beklentiyi veremedi. Bu sezon 9 maçta görev alan Serdar Dursun; 2 gol atarken 1 golünde hazırlayıcısı oldu. Berisha ise ligde forma giydiği 8 karşılaşmada 1 gol, 2 asist kaydetti.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Galatasaray derbisi öncesi Başkanı Ali Koç, Vitor Pereira ile yola devam edeceklerini belirterek şunları söylemişti: "Kendisine destek olacağız. Şu anda B planına ihtiyacımız yok. Galatasaray maçının sonucu Pereira ile ilgili düşüncelerimizi değiştirmeyecek. Hoca, 10 yıllık birikim sağlamış, buraya neden geldiği belli. Hocamıza da takıma da kendimize de inanıyoruz. Hoca değişikliğine gidecek olursak ilk kendisi duyar."